Mesas para trabajar a gusto y con estilo

El color negro no puede significar otra cosa sino elegancia, distinción, sobriedad, fuerza y excelencia. Pero si a ese color le agregamos algunos espejos, y detalles en plata entonces su concepto se suaviza un poco; lo cual logrará que tu espacio de trabajo sea óptimo para ti. No será demasiado oscuro, si no que los mismos complementos se te darán la luminosidad necesaria para que lleves a cabo tu trabajo, pero manteniendo todo el porte que el color negro transmite. Este diseño es una propuesta de Grange México.