Una casa que parece de un piso ¡pero es de dos!

La piedra es un material de construcción que se ha utilizado desde siempre, no solo por ser regalo de nuestra Madre Tierra, sino por su resistencia y belleza que ha cautivado a muchos durante todos los años de la historia. En la actualidad, no es la excepción, la piedra es uno de los materiales más admirados y deseados en la construcción de una casa, es que ¿a quién no le gustaría vivir en una casa de piedra? En este libro de ideas, visitaremos una casa que te cautivará: se trata de una vivienda unifamiliar que se encuentra en España, pero que bien pudiera situarse en México.

Es una casa de piedra que por fuera parece de estilo rústico, pero que por dentro se convierte en una auténtica caja de sorpresas gracias a su moderno mobiliario y diseño. Esta casa ha sido realizada por Huga Arquitectos, y estamos seguros de que te va a gustar tanto como a nosotros… ¡No pierdas detalle!