Mobiliario auxiliar para baño ¡10 piezas que no pueden faltar!

No existe baño que no cuente con artículos de belleza y cuidado personal, muchas veces estos elementos no tienen un mueble destinado y son acomodados en el resto del mobiliario, siendo el más común, el lavabo. Apelando a una mayor organización y limpieza visual Sanipa Badmöbel Treuchtlingen Gmbh diseña esta vitrina con múltiples compartimentos, perfectos para albergar desde cremas, hasta cepillo de dientes, pasando por toallas faciales y demás productos corporales.