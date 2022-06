7 Fantásticas Ideas Para una Terraza Perfecta

La terraza puede agregar mucho espacio a la sala o comedor de nuestra casa, por lo que su ubicación es muy importante para que sea accesible desde su interior.

No obstante, debemos analizar cuáles son los puntos que nos ofrecen las mejores vistas; si vivimos en el último piso de un edificio, lo ideal será ubicarla en un punto que no obstaculice el paisaje, ya que el entorno circundante le brindará un toque extra y especial al ambiente de nuestro espacio. Si la terraza se encuentra en una planta baja, analiza cual será la mejor vista dentro del espacio, tal vez sea un jardín. Lo importante es no obstaculizar el horizonte.

En este diseño por parte de P+O Arquitectura, se cuenta con una vista magistral de la montaña, desde la cual se puede observar desde las alturas un atardecer mientras el viento refresca tu cara.