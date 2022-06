Una casa cubo ¡donde todo puede suceder!

Una vez en los interiores, nos damos cuenta que, no sólo la luz natural que entra a través de aberturas en la estructura de la casa es la protagonista. Sino también la luz artificial es importante en el diseño de la casa. La vemos, en el techo a través de la luz indirecta que da a los interiores una atmósfera única y acogedora. Destacan los grandes ventanales del jardín interior, el cual no está techado, lo cual permite el paso de la luz natural a raudales y sin límites, iluminando toda la casa. ¿A poco no es una idea fantástica?