Una casa chiquita pero ¡GRANdiosa!

La madera utilizada en la construcción obviamente es un producto local, de la mejor calidad, ayudando esto a reducir el impacto ambiental de la transportación y utilización de recursos que no son propios de la región. A su vez, la madera es tratada de manera tal que su utilización tanto en exteriores e interiores no provoca un desgaste en la misma y ayuda como aislante natural, tanto térmico como acústico; también es un excelente material para su utilización dentro de la estructura, ya que no solo aporta rigidez y sanidad estructural, sino también pasa a ser parte de la estética de la casa.

