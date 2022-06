¿Cómo decorar con poco presupuesto? – ¡6 tips geniales!

Los muebles DIY (Do It Yourself) se han convertido en los nuevos muebles de diseño. La tendencia ecológica y el reciclaje permanecerán durante este año, y podrás construir muebles preciosos, con lo que para alguien significa basura. No necesitas un gran esfuerzo, simplemente imaginación. Por ejemplo puedes transformar una maleta antigua en un fabuloso sillón, simplemente añadiendo algunos colchones y cojines, o construir tu propia mesa para la sala, en caso que tengas habilidades más avanzadas. ¡Serás la envidia de tus invitados por tu originalidad!