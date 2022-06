¡7 ideas para aprovechar el espacio bajo la escalera!

Tener una casa en orden y siempre recogida pareciera ser una misión imposible. Y más si tenemos pequeños en casa. Las cosas parecen tener vida propia y juegan a esconderse en los rincones más insólitos. Pero el verdadero problema es que no nos damos cuenta que no están en su lugar hasta que los necesitamos. Y comienzan los gritos y regaños, y debemos recurrir a la magia de las mamás para localizar las cosas pequeñas. Pues bien, para que mamá no se enoje cada vez que perdemos algo, instalar una cajonera bajo nuestra escalera podría ser la solución. Con un diseño como este de Specht Arquitectos podríamos asignar un cajón a cada integrante de la familia, y ahí ir colocando todos los objetos perdidos que estén regados por la casa. Fantástico, no crees.