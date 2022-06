Casa y jardín: ¡6 ideas para elegir el mejor mobiliario!

¿Mezclar o no mezclar? Ese es el dilema . Muchas veces tenemos la idea de que lo mejor es comprar el paquete completo, o pintar todas las paredes del mismo color, o comprar muebles en los mismos colores o con un diseño similar. Pues bien, para empezar, cada habitación tiene su propia finalidad y personalidad. No puedes comprar muebles iguales para tu baño y tu recámara porque simplemente no vas a hacer lo mismo en tu baño y en tu recámara. Es cierto que debemos mantener una unidad decorativa, pero también es cierto que cada habitación debe tener sus singularidades. Sobre todo cuando hablamos de exteriores e interiores.

Una forma de darle vida a tu hogar es mezclando texturas, colores y diseños. Un claro ejemplo lo vemos en esta imagen: una mesa de material resistente que constrasta magníficamente con las sillas transparentes.