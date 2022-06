5 materiales, IDEALES para baños modernos

El baño perfecto no es algo que se encuentra, no puedes simplemente ir a una tienda y encontrar el diseño ideal. Por el contrario, el baño perfecto es algo que se construye, que se piensa, que se imagina, que se sueña, que se ama y que se disfruta. Un baño no es sólo la habitación que está junto a tu cuarto y que visitas todos los días, cuando tu cuerpo te lo pide. Un baño es un espacio de felicidad porque, siendo brutalmente honestos, ir al baño o tomar un baño es una de las cosas más felices que puedes hacer después de tener un mal día. Porque ir al baño es también ir a reflexionar, a leer las noticias, a platicar con los amigos por las redes sociales, a practicar tu afinación vocal, a relajarte, a pensar y resolver los dilemas del día, y a imaginar miles de cosas fantásticas.

Probablemente nunca te habías dado cuenta de lo importante que es el baño en tu vida diaria, pero ahora que estás consciente de ello seguramente te preocuparás por saber qué es lo que necesitas para lograr construir el baño perfecto. Por suerte para ti los expertos diseñadores de homify han creado cientos de propuestas, en las cuales podrás inspirarte para soñar, crear y construir tu baño ideal. Y una vez que hayas elegido el diseño, es tiempo de elegir los materiales, y par ayudarte a tener elecciones acertadas te aconsejaremos sobre los efectos que cada material tiene en el ambiente. ¡Así podrás tener el baño que siempre soñaste, con el ambiente que necesitas!