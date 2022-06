6 Sencillos tips para elegir la chimenea ideal para tu hogar

El tamaño de tu chimenea es uno de los primeros puntos a discutir. Probablemente crear que en tu sala no se vería bien una, si piensas en los enormes diseños antiguos con acabados en piedra, pero la verdad es que el diseño ha logrado adaptar las chimeneas a nuestro estilo de vida actual. Así que el tamaño ya no es un pretexto para no tener una. Recuerda que todo el diseño de tus espacios debe estar basado en proporciones, o al menos armonizar los tamaños y diseños. En el caso de la chimenea, primero debes decidir dónde la colocarás, y podrás adaptarla a ese espacio. No olvides que debes dejarle un área libre, de al menos 1 metro, para evitar incidentes con otros muebles, o que se manchen por el humo. Podrás tener una elegante y moderna chimenea en tu sala como esta que nos ha propuesto Studio Orfeo Quagliata y que es adaptable a cualquier espacio y tamaño.