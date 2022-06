Decora la habitación de tu pequeño ¡con una litera tren! Aquí las mejores ideas…

Si en lugar dos hijos, esta cama de camión de hombre bombero como litera tren les encantará. No solo se trata de la tradicional litera, sino de un diseño divertido y motivador. Sin embargo, no solo sirve como litera tren,, también pueden jugar y divertirse en la cabina durante el día. Incluso, puedes usar esta litera tren como una sola cama, en la parte superior y abajo, utilizarla como área de juego para tu pequeño. O por qué no, si tienes alguna mascota y vive dentro de la casa o en la habitación, puedes crearle su propio espacio. Es decir, en la parte inferior, una casa para mascota y arriba, una cama para tu hijo. La idea le encantará.