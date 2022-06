Murales infantiles: ¡ideas que dan vida a las paredes!

Para los padres de familia que aún no saben o deciden si es niño o niña, y quieren un diseño más animado y fresco, les recomendamos usar esta idea. Se tratan de aves alegres de diferentes colores. Una idea divertida y neutral para la habitación de pequeños y grandes. No solo decorará, sino le dará vida y luz al lugar. Puedes usar este diseño así como lo ves, con una silla. Al utilizar un mueble simple, servirá de adorno y no arruinará el concepto.