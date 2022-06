De casa del montón ¡a exclusiva y moderna!

Una casa de apariencia triste, gris en su totalidad. Una cubierta de teja color café que no le ayudaba a que luciera atractiva. Ventanas pequeñas fuera de proporción, que no encajaba con el tamaño de la casa, y esas persianas metálicas – que aunque muy necesarias en Alemania en el verano, cuando las noches son cortas y la luz del día larga – de diseño convencional que hacían lucir la casa, no solo triste, sino también sobria y aburrida.