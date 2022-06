7 consejos para amueblar la casa de los abuelitos

La comodidad es el ingrediente principal en el diseño de interiores para adultos mayores. Después de todo, han pasado gran parte de su vida trabajando y esforzándose por hacer nuestra vida más feliz, y lo mínimo que podemos hacer es compensarlo con espacios relajantes donde puedan disfrutar cada momento. El baño, especialmente, es un lugar de relajación en el cual puedes sentir la pureza recorrer tu piel. Recuerda que ya no tienen la misma fuerza y habilidad que en su juventud, y por lo tanto necesitas instalar muebles que les ayuden a disfrutar de un buen baño. No olvides los escalones para las tinas, y los sistemas de agarre para evitar accidentes. El piso es otro punto especial, procura que tenga un recubrimiento anti derrapante, o que la superficie no sea muy resbalosa. Este diseño perfecto para relajarse es obra de Isabela Canaan Arquitetos e Asociados.