¿Cómo elegir la mejor regadera para tu baño? – ¡6 tips geniales!

Seguramente ya te has dado cuenta, cuando vas a las tiendas, que existe más de una opción para la regadera, probablemente no te hayas dado el tiempo de descubrir sus características. Pues bien, para empezar la búsqueda de la regadera perfecta necesitas conocer sus características. Después de todo, es más fácil encontrar algo, cuando sabes exactamente lo que es. De pared, de mano, unidireccional, multidireccional, a presión, para masaje, etc. Existen diversos tipos, los cuales no sólo tienen que ver con el diseño, sino también con el material y la forma de utilizarse. Así que, a continuación te presentaremos los tipos más comunes de regadera y sus ventajas, y te recomendamos que bases tus elecciones en tus necesidades, y el diseño del baño.