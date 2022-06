Barandales de cama: ¡10 ideas que te encantarán!

Handmade of Passion

Cuando el bebé de un hogar dejar de serlo y se convierte en un niño pequeño, debe dejar su cuna y con ello su sólida y grande protección, pero aún corre riesgos, lo que significa que no puede comenzar de un día a otro a dormir en una cama que no le brinde seguridad. Este aspecto es a lo que Handmade of Passion le da primacía y por ello apela a la solidez de la madera para crear dos barandales laterales que con su forma, más ancha en la cabecera y piecera, hacen que durante las noches y pese a los movimientos involuntarios del niño, cuente con la óptima seguridad.