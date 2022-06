¡7 ideas para diseñar una cocina con asador sensacional!

No hay pretextos para no tener una cocina con asador en casa. ¡Hasta en los espacios más pequeños es posible! Mira por ejemplo este diseño: en una sola pared se instaló todo el equipo necesario para área de asador. El asador se colocó en un hueco de la pared, que tiene chimenea, a fin de que el humo salga sin molestar el área de comida. El mueble que acoge el área de cocina y trabajo, ha diseñado a la medida a fin de optimizar al máximo el espacio. Está tan perfectamente diseñado, que ¡hasta un pequeño refrigerador con bebidas cabe en la parte inferior! ¿A poco no te encanta e inspira esta idea?