Cocinas modernas: ¡10 estufas de gas espectaculares!

Contraria a la opción anterior, te mostramos este diseño realizado por la firma alemana Betonwerkstatt que apela a funciones que difieren un poco de nuestra cuarta propuesta, aquí lo que se busca es la practicidad y contar con sólo lo necesario al momento de cocinar. Con cuatro quemadores dispuestos de forma uniforme, la cocina de gas es perfecta para lugares donde no hay tanto espacio o donde no se requieren más quemadores, algo importante de destacar es que la firma considera que no siempre se ocupan recipientes del mismo tamaño, por ello diseña cada uno de los quemadores con un tamaño distinto.