De antigua iglesia ¡a moderno departamento!

Iniciamos nuestro recorrido por este proyecto de restauración frente a la encantadora fachada. Aquí la vemos ya restaurada y luciendo como nueva, pero en verdad esta iglesia no se veía así. Estuvo abandonada durante varios años, sin uso y daba lástima. Ahora, ya no es iglesia, sino varios departamentos, ya no es un lugar para escuchar misa, sino para dormir, comer y vivir. Sigamos explorando…