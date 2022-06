De ruina medieval ¡a casa moderna!

A pesar que el pueblo de Idstein, en Alemania, cuenta con tan sólo 26,000 habitantes, es reconocido en varios libros de historia por ser un pueblo medieval con una reputación no muy buena. En la antigüedad, hubo una cacería de brujas en la región de Rheingau-Taunus que consistía en quemar a las supuestas culpables en la torre de Idstein. Hoy en día las brujas han desaparecido, más no la arquitectura que ha sido testigo de esta no agradable parte de la historia del pueblo. Un centro con carácter medieval con edificaciones de madera y piedra y una torre de 42 metros de alto (dónde se quemaban a las brujas), son los hitos de este pueblo alemán.

En esta ocasión nos enfocaremos en otra parte de la historia de Idstein y en otro de sus edificios icónicos: una estación transformadora de energía abandonada en Pueblo Antiguo, que estaba a punto de ser demolida, pero que afortunadamente ha sido re-adaptada para vivienda.

Esta maravillosa propiedad fue galardonada con el Golden House Award del 2014.

¡Te invitamos a conocerla de cerca!