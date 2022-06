Butacas: ¡el mueble que no debe faltar en casa!

Los muebles de aspecto desgastado también han ido ganando terreno dentro del diseño. La idea del reciclaje se ha vuelto una moda. Y para no quedarnos atrás, ¿por qué no incluirla en nuestra decoración? No es necesario utilizar madera y tarimas para hacerlo, podríamos simplemente agregar algunos muebles de segunda mano que, además, podemos renovar con una simple capa de pintura para hacerlos lucir más elegantes, o remarcar los efectos del tiempo para hacerlos más interesantes, como este diseño de Arqing.

