Cocinas: ¡10 muebles auxiliares para organizarla mejor!

Definitivamente uno de los muebles que no puede faltar en nuestra cocina es una alacena. Podemos elegir un diseño más amplio empotrado en la pared, o bien aprovechar hasta el más mínimo espacio y colocar una alacena flotante, como esta de AMM Diseño que agrega un juego de formas y texturas para evitar que tu alacena luzca ordinaria. El único requisito es que esté a un altura que no te moleste al cocinar, y que tampoco esté tan alta que no puedas alcanzarla.