Cercas de madera: ¡10 ideas sensacionales!

Cue & Co of London

Cue & Co of London

Finalmente, te presentamos este diseño horizontal, que deja un pequeño hueco entre cada tabla. Estos pequeños huecos son perfectos para complementarlos con plantas o enredaderas. La razón es que permiten que las plantas se amarren a las tablas, y puedan seguir creciendo verticalmente. Este diseño, a diferencia de las placas de madera, presenta una forma consecutiva y sin interrupciones que la hace lucir más sofisticada.Esta propuesta, de terraza, es de Cue and Co of London.