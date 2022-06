Cortinas verticales ¡dále un estilo diferente a tu casa!

Cuando se trata de cortinas somos los más minucioso. Queremos que sean adecuadas a la habitación, que combinen los colores y con el mobiliario, incluso con el piso y el techo, queremos unas cortinas perfectas. Pero, muchas veces no las encontramos, el material que queremos o el estilo no se encuentran disponibles o como lo deseamos y al final adquirimos unas cortinas sin chiste y que no son de nuestro agrado.

Para que no pase eso, homify te trae en este libro de ideas, diferentes diseños de cortinas para todo tu hogar. Sin embargo, no se tratan de cortinas comunes, sino de cortinas verticales. ¿Qué son las cortinas verticales? Las cortinas verticales, como su nombre lo dice son persianas verticales. Con este tipo de cortinas se puede controlar la entrada de luz y además, combinan en cualquier lugar de tu casa.

Aquí te presentamos diferentes estilos de cortinas verticales para toda habitación en tu hogar, así como, sus características que seguramente te encantarán y querrás unas. Sigue leyendo y entérate de lo que tenemos para ti.