10 persianas enrollables ¡para ventanas modernas y sensacionales!

Si por algún descuido tus persianas enrollables tienen manchitas, también hay una solución muy fácil y casera para deshacerse de ellas. Que tus persianas enrollables con estilo como la que vemos en la imagen se eche a perder, humedece una esponja limpia o un paño blanco en agua tibia. No talles, no es tela. Solo frota un poco y las manchas irán desapareciendo. Un consejo que en homify te damos, no uses químicas, con agüita todo saldrá bien.