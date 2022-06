Ampliaron el garaje de su casa y lo convirtieron en un pequeño depa…

Para maximizar el espacio en esta casa compacta arriba de un garaje, los arquitectos y diseñadores planificaron e instalaron muebles que no solo se ven modernos y fabulosos, sino que son totalmente funcionales. Vemos, por ejemplo un área de trabajo con una mesa que se extiende. Las sillas al no utilizarlas encajan perfectamente bajo la mesa para no estorbar el paso. El sillón se transforma en cama y cuando no se utiliza para dormir y soñar dulcemente, se convierte en una práctica y acogedora salita de estar.

Además, hay suficiente espacio para almacenar objetos. vemos cajones en la parte inferior del sofá y en el mueble al lado. ¡Aquí todo cabe sabiéndolo acomodar! Por cierto, si quieres ver más ideas de almacenamiento y cómo organizar tus cosas en el hogar, te recomendamos ir aquí: ¡7 ideas prácticas para que todo se vea en su lugar!