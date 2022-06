Camas individuales plegables ¡muy originales!

El futón es un mueble que proviene de la cultura oriental y que podemos ubicar dentro de la categoría de camas plegables horizontales, representa toda una tendencia en el diseño interior actual. Funciona como cama y sillón a la vez, y la gran ventaja que tiene es que no lo tenemos que ocultarlo ni camuflajearlo durante el día. De hecho, es un elemento decorativo muy atractivo que se ve muy bien como cama o como sillón. Otra ventaja es que no ocupa mucho espacio ya que no requiere de un cajón para guardarlo. Además, funciona con un mecanismo super práctico que nos permite convertirlo en segundos, sin dificultad.