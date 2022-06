Casas modernas: ventajas y desventajas de los espacios abiertos

¿Quién no hace ruidos mientras cocina? Todos los artefactos de cocina hacen ruido: la licuadora, procesador de alimentos, las sartenes y ollas… incluso el microondas hace ruido. No existe una cocina silenciosa. Si en la sala están viendo una película u oyendo música es imposible callar esos artefactos de cocina, porque o se acaba la diversión o no está lista la comida.

Es un tema que hay que analizar antes de tomar la decisión de integrar estos espacios en uno solo. Si eres muy ordenado cocinando, si normalmente no haces mucho ruido y por supuesto, si no fríes pescado frecuentemente ¡No hay nada qué pensar! Tu departamento podrá tener espacios abiertos. Por el contrario, si tu cocina cuenta con la artillería pesada de los dispositivos de cocina y sueles preparar la comida para un batallón, es mejor que dividas el espacio con alguna mampara u organices los tiempos de uso de cada lugar con tu familia.