7 Ideas Espectaculares Para una Isla en tu Cocina

ONE STUDIO

1. Cierra los laterales de la mesa y refuerza si es necesario la encimera.

2. Coloca debajo, el sistema de soporte para los cajones, preferiblemente metálico y de cierre controlado. Eso te servirá para guardar ollas y sartenes de mayor tamaño.

3. Coloca cuatro cajones de cada lado, dependiendo del tamaño de la mesa. Si la mesa no es muy ancha, ponlos de un solo lado para que los cajones no sean demasiado profundos y que no lleguen al piso, deja un espacio de 10 cm.