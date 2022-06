6 tips para lograr que tu casa luzca ¡más grande y luminosa!

Las ventanas al igual que las puertas, le aportan carácter a nuestros espacios, podrían ser los elementos en el diseño que más influyen en el estilo de nuestras casas.

Los grandes ventanales son representantes de los espacios modernos, que buscan la sencillez en su arquitectura, caracterizados por los colores neutros. La permanencia de estos elementos en los espacios los hacen agradables, ligeros y con gran fuerza y personalidad. Su gran tamaño permite mantener las visuales con el exterior despejadas, por lo que para una sala que tiene vista a una terraza o jardín permiten que los ambientes se integren, aunque mantengan su límite espacial. Una sala bien iluminada es lo que siempre buscamos en el diseño de los interiores, por lo que si se cuenta con unas grandes ventanas que permitan el paso de la luz natural llevamos mucho ganado, pero mantener ese efecto luminoso será nuestro reto para no desentonar con la atmósfera que ya nos proporciona. Lo cierto es que si vivimos en un departamento, probablemente no podremos cambiar el aspecto de la fachada si es que no contamos con el privilegio de que las ventanas sean grandes, si este es tu caso, mantén cortinas ligeras que permitan que el acceso de la luz sea más fácil.