¡5 remodelaciones totales y sorprendentes!

Para ampliar los interiores se provechó el balcón de la planta alta, que no era muy necesario, pues ya se contaba con un patio en el piso de abajo. Se eligió madera para realizar dicha ampliación, un material ligero que no requería de una adecuación drástica en la estructura del inmueble. Con la madera se cambió además la textura en la fachada, dándole un look más moderno. Aunado a esto, se sustituyó el color crema, que la hacía parecer antigua, por uno más moderno, azul claro; incluyendo además ventanales en el frente de los dos pisos. El resultado: la casa quedó totalmente transformada, más amplia y con un look moderno, además de distinguido.