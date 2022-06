Una casa ¡con muchas sorpresas!

Observamos que la piedra, que por cierto es de la zona, se utilizó para la construcción de la estructura de la vivienda, y tanto en la cocina, como en el comedor, ya podemos comprobarlo.

Materiales como madera y piedra no fallan, pero no se llegaría a buen puerto sin un exquisito gusto, piezas de diseño y claro: ¡un toque de color! Todas estas ideas se resumen en el comedor. Las sillas de diseño y las lámparas que cuelgan sobre la mesa son verdaderamente un deleite visual. El toque informal y moderno se completa con los coloridos cojines que observamos en el sillón.¿A poco no te encanta esta idea?

¡Genial para aprovechar espacios al máximo!