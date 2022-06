¡Una cabaña llena de modernidad!

Las casas al estilo de cabañas rústicas se encuentran, cada vez más frecuentemente, en zonas urbanas y no precisamente en los bosques. Mientras tanto, cada vez más constructores pueden ver los beneficios de estas casas, porque estos son obvios: las casas de madera no sólo son muy cómodas, pero también apuntan a una vida sana, agradable clima interior, la conciencia ambiental y la eficiencia energética. Presentamos un ejemplo de este tipo de casas, traído por los expertos constructores de Woody Holzhaus. La residencia está hecha de madera de alta calidad proveniente de bosques sostenibles, que no emite partículas o gases peligrosos químicos en el aire durante el procesod e plantado y, por otra parte, brinda un aislamiento térmico que ahorra una gran cantidad de energía