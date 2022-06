Estilo minimalista en casas modernas ¡Te lo decimos TODO!

Las ornamentaciones recargadas fueron las encargadas de motivar el surgimiento del minimalismo y no precisamente porque este estilo buscará volverlas su estandarte, por el contrario, quería alejar de la mente esa idea de que decoración era saturación, y lo logró con rotundo éxito, pero no sólo eso, se consolidó como una corriente estética favorita en el embellecimiento del hogar puesto que su propuesta era innovadora y bastante original y no sólo apegado a los trabajos que se hacían cuando surgió.

No cabe duda que cuando se mira más allá en busca de innovación, lo que se generan son propuestas maravillosas, tan en así que hoy en día el minimalismo se ha consolidado como uno de los estilos favoritos en la decoración y ha hecho que equilibrio y armonía reinen por los hogares con total maestría.

Dado todo lo que el minimalismo brinda, a su alrededor se han generado varias afirmaciones, unas muy acertadas, otras bastante curiosas pero no por ello veraces, es decir, se dice de todo, pero, ¿qué es cierto y qué no?, pues es eso precisamente lo que conoceremos en este libro de ideas.

El minimalismo es… veamos todo lo que se dice por ahí, ¿de acuerdo?