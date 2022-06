6 pasos para construir un asador de ladrillo en tu patio

Una vez que esté la base formada, derechita, hay que empezar a pegar los ladrillos a fin de que se obtenga una base resistente y fuerte. ¿Cómo hay que unir los ladrillos? con una mezcla especial, también llamado mortero o simplemente cemento. ¿Cómo se hace? Aquí te decimos, calma: en una cubeta, viertes una parte de cemento, cinco o seis de arena y agua. Remover hasta que quede maleable. Una vez listo, ha llegado el momento de usarlo para unir los ladrillos que tienes dispuestos sobre la solera e ir levantando la obra en altura. ¿Entendido?

Tip: si no has preparado nunca esta mezcla de construcción, mortero, tampoco habrás levantado un muro de ladrillos ¿verdad?, bueno, te decimos cómo: tras echar la mezcla sobre un ladrillo coloques el que va encima con mucho cuidado, cuidando de alinearlo correctamente. Si quedo medio chueco, no te preocupes, ¡enderezalo sin miedo! Lo mejor es ir jugando con pequeño golpes con el mango de tu paleta para que se vaya acomodando cada ladrillo. Así uno a uno, paso a paso, ladrillo por ladrillo, hilera por hilera.