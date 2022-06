¡Los 5 mejores materiales para el techo!

Es por mucho uno de los materiales más recurrentes para darle estructura en el techo y es que es resistencia absoluta y durabilidad total, además de ser más económico que algunos otros como la madera e incluso la teja cuando es de baldosas o de piedra.

¿Alguna otra cualidad?, ¡claro!, que es muy fácil de moldear cuando no ha solidificado e incluso la realización de la mezcla no es tan complicada, y podríamos seguir pues vaya que el cemento tiene la cualidad de sorprender a tan grado de convencerte para que le des la oportunidad de ser la materia prima de tu techo y porqué no, del resto de tu casa como en forma de pilar, tal como aquí lo hace Axel Duhart Arquitectos.