3 recámaras antes y después: ¡transformaciones de ensueño!

Esta habitación corresponde a una vieja casona en España con mucho espacio, el cual no habían sabido aprovechar pues, como podemos ver, una de las tantas habitaciones tenía una serie de muebles pasados de moda y que saturaban el lugar. Los ventanales cerrados no invitaban a salir a ningún balcón y la iluminación, limitada y opaca, no ayudaba mucho a crear un ambiente adecuado ¡para nadie!