5 países, 5 casas de campo con estilo rústico

¿Alguna vez has escuchado la palabra cottage? y no, no nos referimos al queso, sino al estilo arquitectónico. ¿no? bueno. Cottage es una pequeña casa de campo de dos plantas; la palabra de origen anglosajón se utiliza para referirse a pequeñas casas antiguas, aunque en la actualidad engloba mucho más. Y aquí en Homify, nos dimos a la tarea de explorar a nuestros profesionales de cinco países diferentes y cinco casas de campo rústicas con un encanto romántico.

Veamos las formas en que nuestros profesionales logran combinar el encanto rústico con un estilo moderno para brindarnos una nueva versión del Cottage, de Baviera a Escocia y de Francia a Italia…