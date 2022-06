Los Muebles de la Abuela, rústicos pero acogedores

Esta pieza es el pequeño lujo para todos aquellos que disfrutan de escribir. El secreto está en el escritorio sostiene Carrie Bradshaw de Sex & The City y compartimos su creencia. ¿Cómo no inspirarnos con esta pieza en madera maciza? De corte clásico nos regresa a la época de pupitres escolares… bueno, quizá mucho más atrás. Con cajón para guardar plumas y papeles importantes, la pantalla se alza majestuosa para escribir y ver mejor. Sentarse en este escritorio, un crimen sería no escribir una buena obra, y es el mejor reto y pretexto para desconectarnos en esta era tecnológica y recordar cómo se escribe una carta.