¡7 ideas para tener un fantástico mini bar en casa!

Antes de seguir con las ideas, queremos recordarte algo: es importante que al elegir la barra, tengamos en cuenta el material del que está hecha, especialmente su superficie, ésta debe ser fácil de limpiar y que no se humedezca. Una buena opción son los azulejos o granito, al igual que las superficies de cocina. Por cierto, puedes ver ideas acá: Encimeras de cocina con mucho estilo.

Un mini bar en casa, para que esté realmente equipado, también debe tener ciertos aparatos electricos y objetos que hagan más funcional el servicio y no limiten el ánimo de la fiesta, por ejemplo: un mini refrigerador, una licuadora, mezcladores, agua de la llave y un pequeño lavabo, aunque esto último, si nuestro bar no es tan grande, podemos no incluirlo y correr de vez en cuando a la cocina…