6 consejos para que tu refrigerador ¡se mantenga limpio y fresco!

Algunas veces vamos a casa de la abuela y al dirigirnos a ese santuario de felicidad que es la cocina, nos encontramos con electrodomésticos que no son muy nuevos, pero que siguen funcionando perfectamente. Incluso, tal vez te ha pasado que el refrigerador de la casa de tus padres o abuelos sigue sirviendo, después de 10 años, mientras que el tuyo apenas funcionó por unos 5 años o menos. Pues bien, como dirían ellas ya no los hacen como antes . Y esto aplica no solamente a los refrigeradores, sino también a algunas personas. El secreto para que algo perdure es la limpieza y el mantenimiento. Al igual que el cuerpo humano, las máquinas necesitan estar limpias y que se les inyecte un poco de vitaminas, en su caso gas, electricidad, reparar los imanes, etc.