Una casa construida alrededor del patio ¡sensacional!

Existen muchas maneras de construir una casa, no sólo con diferentes materiales y diferentes terrenos, sino también estrategias diferentes de ocupación y distribución de espacios. El tipo de diseño de esta casa con patio dentro es famoso desde la antigüedad, sin embargo, se había ido perdiendo con el tiempo y se convirtió en un modelo poco conocido, ya que las ciudades cada vez tenían más gente y no había mucho espacio para dejar un patio de tamaño considerable en una residencia. Sin embargo, ¡esta casa se encuentra en la dirección opuesta!

En este libro de presentamos una hermosa casa en la que los ambientes se desarrollan en torno a un patio. No es necesariamente el elemento central, sin el cual no habría ninguna casa, pero es el eje estructural de la que se organizan los entornos, lo que lleva a una serie de espacios que sin duda serías diferentes sin él. Es interesante ver cómo esta apertura en el núcleo de la casa ayuda a la circulación de aire y luz natural, lo que sería casi imposible (al menos con esta eficiencia) si se hubiera cerrado con un techo, como suele suceder con las casas tradicionales. Ahora disfruta de esta hermosa casa que no se ajusta a los tipos comunes y está dispuesta a innovar para aportar comodidad y una mejor experiencia a los que habitan en ella, y que ha diseñado la firma Designcubed ofreciendo su mejor esfuerzo para tu comodidad.