Cómo preparar tu casa cuando te vas de vacaciones – ¡Qué no se vea solita!

Cancelar la limpieza, o los servicios, o dejar que se vaya cumulando una gran pila de periódicos polvorientos es un claro indicativo de que el propietario no está en la ciudad. Si tienes la posibilidad, habla con el cartero local para que no entregue tu periódico, cartas o paquetes, y de ser posible que puedas ir después a recogerlos a la oficina postal; otra solución es pedir a algún vecino o familiar que lo recoja por ti. No dejes mensajes en el teléfono que indiquen que estás de vacaciones, en su lugar trata de remitir tus llamadas a tu teléfono personal. Si no vas a llevar tu coche pide a un amigo o familiar que lo mueva, como si estuvieras presente. Estos pocos trucos pueden parecer intrascendentes, pero probarán a cualquier ladrón que la casa está ocupada y pueden disuadirlos de entrar.