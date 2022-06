Los 7 secretos para mantener las paredes sin húmedad ¡y siempre frescas!

Si vives en un lugar con un clima lluvioso, o húmedo, entonces procura que tus habitaciones tengan la ventilación adecuada. Esto te ayudará a que la humedad no se guarde en los ambientes ni en las paredes, además de que ayuda a que no surjan bacterias en tus paredes y muebles. Lo mismo aplica para las habitaciones que están regularmente húmedas, como el baño. También verifica que tus tuberías estén en perfecto estado para evitar fugas, y que tu techo no tenga goteras. ¡Y no tendrás que preocuparte por la humedad! Además, esto te servirá a aumentar el valor de tu casa, en caso de que quieras venderla algún día.