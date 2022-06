El encanto y belleza de los pisos de piedra – ¡8 opciones para tu casa!

DT Stone Ltd

La piedra caliza es básicamente una roca sedimentaria, obtenida del fondo del mar. Estas piedras son duraderas (aunque no tanto como el granito) y se pueden cortar convenientemente en piezas de diferentes tipos y tamaños, según sea necesario. Ya que está disponible en varios diseños, colores y texturas,la piedra caliza puede ir bien con los interiores de estilo tradicional y contemporáneo. Es ideal para su uso en baños, pasillos y cocinas.

Observa cómo las baldosas de piedra caliza añaden un toque sencillo, cálido y acogedor para la sala de arriba. Estos fueron suministrados por DT Stone Ltd, de Reino Unido. La piedra caliza casi no necesita ningún mantenimiento a excepción de limpieza regular con agua tibia y un paño suave, no es recomendable usar otras soluciones para limpiarlas, pues pueden ser corrosivas.