El antes y después de 5 patios para quedarse a vivir

A un viejo bungalow en la región de Renania del Norte, en Alemania, construido por los años sesentas ya le pesaba el tiempo… La parte posterior de la gran cabaña lucía pálida, las ventanas no eran aptas para los tiempos modernos al ser de cristal sencillo, los vanos no resaltaban, los azulejos del piso estaban descoloridos y bastante desgastados, la madera del plafón hinchada y opaca. Para darle nueva vida a la casa era necesario un cambio también en el patio porque así no inspiraba ¡para nada!