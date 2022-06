5 bardas antes y después: ¡de desastre a maravilla!

En este libro de ideas te mostraremos que, cuando de cambiar se trata, ¡debe notarse desde la calle! Y ¿cómo lograrlo? Pues reformando también la barda de tu casa. Existen viviendas cuya fachada principal no es completamente visible desde la calle y, aunque realicemos alguna reforma a la misma, no se alcanza a percibir a lo lejos. También existen casas cuyos terrenos son muy amplios y la barda o cerca con que cuentan ya no es funcional, otros que necesitan delimitarse debido a deslaves en la superficie, otros más cuyo límite de propiedad forma parte integral del diseño y, si cambia el interior, debe cambiar el exterior. Para todos estos casos, la solución es reformar el límite de la propiedad, desde una simple cerca de madera hasta una gruesa barda de mampostería.

Cierto es que a veces el costo de una barda de mampostería suele ser alto, pero para eso debes considerar tus prioridades: ¿la necesitas para protección o es sólo un detalle estético, únicamente requieres de mayor privacidad o hace falta delimitar físicamente el predio? Dependiendo de esto podrás decidir qué tipo de material y qué estilo de barda requieres para tu casa. En este libro de ideas te mostramos 5 ejemplos de bardas antes y después, cuyos diseños podrías considerar al renovar o construir el límite de tu propiedad. Si alguna de sus características coincide con las características de tu terreno, pon atención ¡y toma nota! Seguro que podrás aprovechar alguna de estas soluciones para tu propio hogar.