7 ideas de ventanas para casas modernas

Si no tienes la oportunidad de remodelar tu recámara para agregarle una ventana real, una de vinil o pintada a mano hará que se vea más grande y luminosa. El ojo se dejará llevar por las líneas que dan perspectiva de profundidad y tu mente viajará al lugar del diseño. No importa si es un paisaje citadino o la campiña francesa, a color o en blanco y negro, realista o abstracto, una ventana siempre nos dará la oportunidad de soñar. Sólo cuida que el diseño no sea muy recargado y haga juego con el resto de la habitación. Ubica la pared con mayor potencial para aplicar esta gran idea. ¿La imaginas en tu recámara o en la de tus hijos? No importa, adultos, jóvenes y niños podrán disfrutarla por igual.