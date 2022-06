¿Quién lo hubiera pensado? Artículos inovadores para el hogar

No no no, ¡no es un albur! ¿recuerdas el juego de las sillas con música? al final de la canción siempre faltaba una silla y aquél que no lograba sentarse perdía. Así este sillón Facile, que bien podría ser la aburrida pieza para tres personas, tiene tantas formas de acomodarse y utilizar el espacio. Si sólo hay dos personas, el espacio restante se puede tornar en una mesita para café o revistas, pero lo mejor es que cada quien puede sentarse y hacer lo que desee, ver la televisión, leer un libro, recostarse, las posibilidades son infinitas y por supuesto sin perder la comodidad.